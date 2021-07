Granero si ritira, Mourinho: "So che avrai tanto successo nel tuo futuro, anche più di quello che hai avuto nella tua brillante carriera"

José Mourinho, nuovo allenatore della Roma che sta svolgendo in questi giorni la quarantena a Trigoria dopo esser sbracato nella Capitale dal Portogallo, ha partecipato al messaggio dedicato a Esteban Granero. L'ex giocatore del Real Madrid infatti ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 34 anni e ha ricevuto un un video anche da parte dello Special One. Queste le sue parole: "Esteban, pirata... Di solito sono molto triste quando un giocatore a cui sono affezionato si ritira, ma nel tuo caso sono molto tranquillo, perché so che avrai tanto successo nel tuo futuro, anche più di quello che hai avuto nella tua brillante carriera".

(Marca)

