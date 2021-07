Programmazione: quella che la Roma sta tentando di dare alla prossima stagione, anche attraverso i colloqui di Josè Mourinho con i calciatori giallorossi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano, nelle prossime ore andrà in scena un colloquio tra lo Special One ed Edin Dzeko. Il bosniaco dovrebbe restare proprio alla corte di Mourinho, che intanto aspetta Rui Patricio come primo 'regalo' di mercato.

(Leggo)