Diritti Tv: Coppa Italia e Supercoppa su Mediaset per i prossimi 3 anni

Coppa Italia e Supercoppa italiana saranno trasmesse su Mediaset per i prossimi tre anni. La Lega Serie A ha reso noti con una nota gli assegnatari dei pacchetti 4 e 5 relativi ai diritti Audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana per il territorio italiano dalla stagione 2021/2022 alla stagione 2023/2024. "Il pacchetto 4 (Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e' stato assegnato a RTI - Reti Televisive Italiane Spa; mentre il pacchetto 5 (Dirette Radio Coppa Italia e Supercoppa Italiana) alla RAI — Radio Televisione Italiana Spa" si legge nella nota.