De Zerbi: "Qualcosina con squadre top in Italia c'è stata ma col ritorno di Mourinho e Allegri la Serie A è al massimo"

CALCIOMERCATO.IT - Roberto De Zerbi, dopo gli anni al Sassuolo, ha lasciato l'Italia per una nuova esperienza allo Shakhtar. Nell'intervista al sito, l'allenatore che era stato avvicinato anche alla Roma, ha risposto così sulle proposte arrivate dalla Serie A: "Qualcosina con qualche squadra, anche top, c’è stata, ma preferisco non fare nomi. Quest’anno, in Italia, il parco allenatori è top con i ritorni di Allegri e Mourinho. Io ho fatto la mia scelta, ponderata: al Sassuolo sarò sempre riconoscente. Mi è pesato andare via, sono legato alla squadra ed alla società. Non è stata scelta facile, ma è stata quella più giusta per me".