FOTO e VIDEO - Curva Sud, i tifosi festeggiano i 94 anni del club a Piazza del Popolo

La Curva Sud si è riunita questa sera a Piazza del Popolo per festeggiare i 94 anni di storia dell'AS Roma. L'appuntamento, che è stato dato nella giornata di ieri tramite i social network, ha fatto radunare circa un migliaio di sostenitori giallorossi in vista della mezzanotte, quando sarà ufficialmente il 22 luglio, giorno in cui la società giallorossa prendeva vita. Lo scorso anno i tifosi giallorossi si erano riuniti sotto le finestre di quella che è stata la prima sede storica della Roma, in via degli Uffici del Vicario 35, spostandosi successivamente verso Piazza di Spagna.