Cose alternative da fare a Venezia

Venezia è famosa per alcune attrazioni che attirano gente da tutto il mondo. I corsi d’acqua

e le gondole, la cultura, il teatro e il cibo, ma mentre tutti ci adattiamo alla nuova normalità,

anche le grandi città turistiche come Venezia dovranno adattarsi, per questo il cambiamento

passa per la mentalità di coloro che desiderano viaggiare. Questo articolo mette in evidenza

che a Venezia c'è più di quanto anche i veneziani più longevi conoscano. Abbiamo bisogno

di conoscere cosa ci offre il territorio prima di essere in grado promuovere la regione nel suo insieme.

Visita la campagna

Il Veneto o la campagna veneziana non è territorio in grado di attirare molto i viaggiatori che si recano a Venezia, ma è una delle campagne più belle della regione. Il Veneto ha molto in comune con la più popolare Toscana, e i vigneti di Prosecco predominano le regioni

pianeggianti tra i sentieri delle Dolomiti e le rive del lago di Garda. C'è qualcosa per ognuno,

e data la possibilità, questi spazi aperti all'aperto diventeranno la prossima miglio dritta di

viaggio per il 2021 e oltre. Passa un po' di tempo a conoscere la zona e condividi questa

conoscenza.

Agriturismo

Diversi piccoli agricoltori permettono soggiorni in fattoria e offrono un'autentica esperienza di soggiorno in fattoria, oppure si possono anche cercare quelli con uno stile più da boutique hotel. Prenota online e resterai piacevolmente sorpreso. È anche possibile accordarsi e lasciarsi coinvolgere in alcuni dei lavori da fattoria se si ha questa fantasia. Dagli oliveti agli asparagi e all'allevamento di animali, la gamma di piccole fattorie alla periferia della città è numerosa e varia e vale la pena di fare un'esperienza. Di nuovo, questa è una prospettiva più sostenibile rispetto alla corsa al turismo in città e alle conseguenti orde a cui ci siamo abituati.

Teatro all'aperto e musica

L'intero programma di festival musicali potrebbe non essere quello che ci si aspetta

normalmente, ma ci sarà comunque un certo numero di spettacoli musicali all'aperto,

soprattutto in estate. Lo stesso ci si può aspettare dalle produzioni teatrali, e il teatro, la

danza e l'arte all’aperto sono diventate occasioni artistiche comuni in tutta la zona. Piazza

San Marco e la Terrazza del Canal Grande sono i luoghi all'aperto preferiti, entrambi

frequentati dalla famosa compagnia teatrale La Fenice.

Belle notti in casa

Le cene romantiche sono sempre una bella cosa da fare quando si è a Venezia e nella

regione circostante; tuttavia ci sono altre cose che puoi fare in casa, come organizzare una

serata di casinò virtuale con www.vogliadivincere.it La connessione della città ti permette di

organizzare una grande serata con amici da tutto il mondo e far conoscere loro il cibo e la

cultura o, come già detto, semplicemente aggiornarsi su alcuni grandi giochi online.

C'è molto di più a Venezia che le nostre vie d'acqua e le gondole, ed è importante essere

ben informati in relazione a queste per poterle promuovere ed espandere la nostra offerta

turistica nella “nuova” normalità. La regione ha così tanto potenziale turistico, e vista con

occhi nuovi, Venezia e regioni simili in tutto il paese saranno in grado di rialzarsi dagli attuali numeri minimi del mercato turistico.