Coronavirus, focolaio nello Spezia: sette positivi e squadra in isolamento

L'avventura di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia parte con un incidente di percorso. La squadra ligure si trova infatti un focolaio Covid in squadra: dopo il caso di un giocatore contagiato da Coronavirus nuovo giro di tamponi dal quale il bilancio dei positivi sale a 7, di cui 6 giocatori e un membro dello staff tecnico.

Lo Spezia, ora in ritiro a Prato dello Stelvio, resterà quindi in isolamento. Il club, in contatto con l’ASL di Bolzano, ha reso noto che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

