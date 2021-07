Bundesliga: si ripartirà con 25mila tifosi negli stadi, dovranno portare la mascherina

I tifosi di calcio potranno tornare negli stadi, in Germania, alla ripresa del campionato di Bundesliga, il 27 agosto: l'accordo preso oggi dalle amministrazioni locali, e annunciato dalla città di Berlino, prevede però l'ingresso nelle arene sportive di 25mila spettatori al massimo. La soglia è più bassa per Monaco di Baviera, dove i tifosi non potranno superare i 20mila, occupando così non oltre il 35% dello stadio locale. I tifosi dovranno continuare a portare le mascherine fra gli spalti.

(ansa)