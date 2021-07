Ag. Spinazzola: "Leonardo è felice alla Roma, Mourinho lo aspetta"

RAI SPORT - Nell'intervista rilasciata ieri al canale sportivo Davide Lippi, agente tra gli altri anche di Leonardo Spinazzola, ha parlato del terzino giallorosso dopo la rottura del tendine d'Achille durante gli Europei: "Sta vivendo l’infortunio, anche se grande, con euforia per questa vittoria che si sente cucita addosso come tutto il gruppo. È felice a Roma, è contento di stare alla Roma e adesso lo aspettiamo, noi come Mourinho e tutta la squadra, di corsa entro fine anno speriamo".