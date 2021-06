Ulivieri: "Mourinho trasmetterà voglia di vincere"

CENTRO SUONO SPORT - Anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica:

Quale squadra ha preso l’allenatore migliore?

"Sono un tifoso degli allenatori italiani e non dirò Mourinho. Sono contento di Allegri, Sarri e Spalletti. Non sarà facile per Allegri ma saprà fare molto bene".

Mourinho vincerà un trofeo?

"Nella concezione di Mourinho esiste solo il Triplete. Lo Special One trasmetterà questa voglia di vincere":