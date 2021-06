Ritorno in panchina in casa Empoli. Dopo l'addio a Dionisi, infatti, approdato al Sassuolo, il club toscano si affida ancora una volta all'ex giallorosso Aurelio Andreazzoli, in panchina già nella stagione 2017-18 e nel 2019. Ad annunciarlo lo stesso club toscano attraverso i suoi canali social.