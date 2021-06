Totti: "Italia? L'importante è il gruppo, serve continuità" (VIDEO)

CNN - All'emittente televisiva Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, parla del percorso dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei, dove nei quarti di finale affronterà il Belgio. "L’importante non sono i giocatori, ma il gruppo. È il gruppo che ti dà la forza in più e la convinzione di essere un grande gruppo per arrivare fino alla fine", dice l'ex 10 giallorosso. "Serve continuità, quello che stanno dimostrando adesso - aggiunge -. Stanno disputando un grandissimo Europeo e noi siamo tutti con loro, sperando che possano continuare su questo livello".