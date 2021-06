Tiago Pinto: "Col Benfica ottimo lavoro di scouting per Raúl de Tomás, ma non è andata bene"

Tra i protagonisti dell'Elite Soccer Congress organizzato da AS e Fútbol Táctico il 9 e 10 giugno, c'era anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Il portoghese ha tenuto una conferenza dal titolo "Gestione sportiva in una squadra di professionisti" in cui ha spiegato le particolarità delle aree sportive ed ha anche parlato di Raúl de Tomás, acquistato nell'estate del 2019 quando Tiago Pinto lavorava al Benfica.

"Ha generato molte aspettative, ma non è andata bene. Era un ottimo giocatore, abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting, ha giocato molto bene, ma il contesto non era ottimale - ha detto Tiago Pinto sull'attaccante classe '94 -. Quest'anno è stato capocannoniere in Segunda División con l'Espanyol e ha mostrato le sue qualità". Con il Benfica Raúl de Tomás ha giocato 17 partite in tutte le competizioni segnando 3 gol, prima di passare all'Espanyol a gennaio 2020.

(as.com)

