SuperLega, Perez: "Una partita della Roma non ha la stessa attrattiva di una del Manchester United"

Florentino Perez torna a parlare di SuperLega. Il numero 1 del Real Madrid, con un ruolo particolarmente attivo nella promozione del progetto - poi naufragato - della nuova competizione al livello europeo, si è pronunciato sulle frequenze dell'emittente radiofonica spagnola, chiamando in causa anche la Roma:

"La Superlega? Non è una Lega chiusa, ma aperta. Vogliamo che sia acquistabile. Si parte dalla storia di ogni singolo club. Dovremo iniziare dai club più seguiti al mondo. Per esempio, una partita della Roma non ha la stessa attrattiva di una del Manchester United, a livello di pubblico che segue il match nel mondo. Ma tutti i club avranno una loro sistemazione".

(Onda Cero)