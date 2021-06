Stadio Roma: 4 appelli a vuoto, non apre l'Assemblea capitolina. All'ordine del giorno anche Tor di Valle

Dopo quattro appelli a vuoto in cui non è stato registrato il numero legale la seduta odierna dell'Assemblea capitolina non si è aperta. L'Aula Giulio Cesare è convocata nuovamente per giovedì 1 luglio dalle 14 alle 19. Tra gli atti all'ordine del giorno ci sono diverse delibere delicate: l'approvazione del piano economico e finanziario per la gestione dei rifiuti; la delibera per il calcolo della tariffa sui rifiuti (Tari); un provvedimento di autotutela per la revoca dell'interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio in località Tor Di Valle; il regolamento per le concessioni degli immobili del patrimonio indisponibile capitolino.

(Nova)