Scomparso a 86 anni Luis del Sol, capitano giallorosso per 2 stagioni. Il cordoglio della Roma

E' scomparso all'età di 86 anni Luis del Sol, giocatore che ha vestito per due stagioni (dal 1970 al 1972) la maglia della Roma. Lo spagnolo, bandiera del Betis Siviglia, in quei due anni ha indossato anche la fascia da capitano della compagine giallorossa, prendendo il posto di Peirò. A dare la notizie è proprio il club spagnolo attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, visto il grande legame che del Sol aveva con la società del Betis che ha allenato in due distinte stagioni.

El Real Betis Balompié muestra su máximo pesar por el fallecimiento de don Luis del Sol Cascajares, la mayor leyenda de nuestra Historia. DEP. pic.twitter.com/a5yK1QroLq

— Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) June 20, 2021

"L'As Roma piange la scomparsa di Luis Del Sol, in giallorosso per due stagioni tra il 1970 e il 1972, entrambe giocate da capitano". Così su Twitter il club giallorosso ricorda Luis Del Sol, l'ex calciatore giallorosso morto oggi a 86 anni.