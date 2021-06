Roma, possibile amichevole il 25 luglio all'Olimpico contro l'FCU Craiova 1948

La Roma in attesa dell'arrivo di José Mourinho continua a organizzare l'inizio della preparazione estiva. Lo Special One, che dovrebbe dividere la squadra tra Trigoria e una meta tra Portogallo e Austria ancora da definire, dovrebbe organizzare alcune amichevoli per testare il gioco della propria squadra. In questo senso si inserisce l'annuncio di un possibile match contro l'FCU Craiova 1948 allenato da Adrian Mutu, giocatore cje nel 2044 ha vestito la maglia del Chelsea allenato proprio da José Mourinho. A dare la notizia del match è Giovanni Becali, dirigente molto influente in Romania. Queste le sue parole: "Ho organizzato un'amichevole con la Roma il 25 luglio. Mutu ha insistito molto perché parlassi con Mourinho. E José mi ha detto 'Giovanni, se tu ci sarai allora faremo questa partita'. Ma lui neanche sa che ci sarà Adrian Mutu, però non c'è problema. Sarà la presentazione della squadra, contro quei giocatori. Poi si può perdere, ma è un'amichevole".

