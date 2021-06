Napoli, De Laurentiis su Spalletti: «L'ho sempre stimato, alla Roma se l'è cavata senza proprietà...»

Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Il presidente del Napoli ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato su Luciano Spalletti, prossimo allenatore degli azzurri: "Ha sempre avuto la mia stima. Prima del suo ritorno la Roma, era ancora in Russia, mi venne a trovare e mi disse che non poteva muoversi ancora e allora virammo su un altro allenatore, non mi ricordo se Benitez o Sarri. Ho sempre avuto grande considerazione, lo trovo giusto per il Napoli, sa allenare molto bene, contro di lui non è mai stato semplice. Ha saputo gestire anche situazioni difficili, pure alla Roma, in tempi dove la mancanza della proprietà non chiariva le cose nello spogliatoio e lui si è comportato molto bene"