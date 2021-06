Mourinho sull'Inghilterra: "La squadra è pronta ad affrontare chiunque agli ottavi. Ieri ho visto un Kane diverso"

In attesa di sbarcare a Roma e iniziare il suo lavoro in giallorosso, prosegue l'analisi di Josè Mourinho su Euro 2020. In particolare lo Special One ha parlato della gara di ieri dell'Inghilterra contro la Repubblica Ceca, vinta di misura dai britannici. Le parole del portoghese:

"Oggi hanno mostrato due versioni diverse di gioco. Grande mobilità in attacco e grande creatività. Nel secondo tempo la squadra è restata in posizione e ha controllato la partita, una cosa fondamentale in vista della fase finale. La gente chiede sempre di più e un altro tipo di calcio, ma probabilmente i giocatori sanno di aver fatto bene il lavoro e sono preparati per il prossimo turno. È importante che il team sappia cosa fare in momenti diversi. Southgate preferirebbe un secondo tempo come il primo, fare un altro gol, ma la partita è andata in una direzione diversa. Hanno gestito il gioco nel modo in cui volevano, con pragmatismo. Portando Grealish fuori, portando Bellingham a giocare con Henderson e Phillips, le ali stavano difendendo, la squadra era compatta. L'Inghilterra è in grado di far fronte a ciò che il gioco gli dà. La cosa buona per me è che l'Inghilterra sembra essere in buone condizioni, ha le conoscenze tattiche e può affrontare situazioni diverse. Il livello tattico della squadra è alto e penso che siano pronti a far fronte a ciò che è il calcio moderno chiede."

Su Kane...

"Penso che abbiano giocato tutti bene nel gruppo d'attacco: Kane, Grealish, Saka, Sterling. Nel primo tempo sono stati molto bravi. C'era molta mobilità, molta creatività, c'era una grande dinamicità e intensità. Ho visto una grande transizione quando la squadra ha perso la palla. Non importa dove fosse il giocatore, avrebbero reagito immediatamente. Sono passati da un gioco dinamico ad uno più posizionale ed erano molto stabili nel secondo tempo. Anche grazie a questo gli attaccanti erano nel vivo del gioco. Harry è stato molto più mobile, vincendo duelli aerei, contrasti, tenendo la palla, ottenendo calci di punizione per fermare il gioco. Mi è piaciuto molto il suo gioco oggi. Ha ricevuto due incredibili passaggi verticali nel primo tempo, uno da Rice e un altro da Maguire. È prezioso perchè non perde la palla, la tiene e Grealish può venire a giocare. Hanno giocato tutti molto bene e hanno dimostrato che possono farlo. Continuo a dire che quando hai la possibilità di prendere 26 giocatori, devi rischiare e magari far giocare un giocatore non al meglio se questo lo merita. Maguire è uno di quei giocatori. Era fiducioso, era stabile, era intelligente, leggeva bene il gioco e ha una buona intesa con Stones. Anche Mings sta facendo un lavoro fantastico, non era felice di entrare per 10 o 15 minuti, ma è un giocatore che pensa alla squadra."

Sui prossimi impegni...

"Il prossimo turno sarà contro una squadra di alto livello. Sicuramente è un vantaggio giocare a Wembley, ma ti mette anche pressione perché sarà contro un grande avversario. Se dovessero andare ai quarti di finale, questa partita potrebbe essere quella che li spinge fino in fondo. Sarà molto difficile mantenere il controllo del gioco per tutto il tempo. Ogni avversario ha un grande potenziale. Come in Premier League se non chiudi la partita, sei sempre a rischio. Questo accadrà d'ora in poi perché ci sarà probabilmente la Francia o la Germania, poi nei quarti e nelle semifinali sarà qualcun altro."

Le cose negative....

"Il punto debole direi che sono ancora una volta i calci d'angolo a favore, nonostante abbiano così tanti buoni giocatori per attaccare. La battuta non sorpassa mai il primo uomo. Luke Shaw, secondo me, molto bravo stasera, è stato in difficoltà nella battuta. Phillips, lo stesso. L'Inghilterra ha una grande potenza ma nella fase ad eliminazione diretta, un angolo può decidere una partita."

