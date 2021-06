Konsel: «Alla Roma consiglio Kalajdzic»

ANSA - Le prime tre partite di Euro 2020 dell'Italia hanno conquistato tutti, ma c'è chi già prima del torneo aveva puntato sugli Azzurri. «Per me la squadra di Mancini è la favorita, a inizio competizione ho scommesso con i miei amici dicendo che l'Italia avrebbe vinto gli Europei» racconta al telefono Michael Konsel, ex portiere della Nazionale austriaca con un passato in Serie A, nella Roma di fine anni novanta. «Gli Azzurri mi sembrano una squadra senza punti deboli. Sono compatti e in fiducia. Mancini ha composto una squadra con una bella alchimia. Si vede che l'Italia si diverte quando gioca, ha voglia di segnare» ha continuato Konsel che nel match tra Italia e Austria non vede quasi partita. «Loro sono i favoriti al 100% - ha spiegato l'ex portiere austriaco -. Noi abbiamo già vinto tanto arrivando agli ottavi di finale. Le nostre possibilità sono legate al fatto che ora possiamo giocare senza pressioni. Non abbiamo più nulla da perdere».

Konsel si sofferma anche su Sasa Kalajdzic. La Roma lo segue e Konsel, visto il suo passato nella Capitale, lo raccomanda: «Lui è un giocatore molto interessante, giovane e tecnicamente fortissimo e non è semplice per un calciatore di quella stazza. Ha un bel fiuto del gol».