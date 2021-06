Gerson: «In Italia ho anche pensato all'addio al calcio»

FLA TV - L'addio al Flamengo tra le lacrime nell'ultima intervista rilasciata al canale ufficiale del suo ormai ex club. Gerson ormai è prossimo a tornare in Europa. L'ex centrocampista della Roma vestirà la maglia del Marsiglia nella prossima stagione. Gerson, che in Brasile si è rilanciato, ha dato tutti i meriti al suo ex tecnico Jorge Jesus: «Si è speso tantissimo per farmi arrivare qui - le sue parole - Mi chiamava tutti i giorni, mi voleva al Flamengo. In Italia ero stato un po' messo da parte, avevo anche pensato di lasciare il calcio»