Euro 2020, Draghi 'boccia' la finale a Wembley: "Non si faccia dove i contagi stanno salendo". Raggi: "Pronti ad ospitarla a Roma". La UEFA: "Nessun cambiamento di sede"

Con la variante Delta del Coronavirus che fa suonare un campanello d'allarme in Inghilterra, dove è fissata la finale degli europei in corso, inizia a circolare l'ipotesi di un possibile spostamento dell'ultimo atto del torneo. Sulla questione è intervenuto anche il Premier Mario Draghi, che durante una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, a Berlino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Rispondo sì per adoperarmi perché la finale non si faccia in un Paese in cui i contagi stanno salendo rapidamente".

L'idea di Draghi contrasta con l’attuale volere della UEFA che ha chiesto al Governo inglese di aumentare a 65mila spettatori la capienza di Wembley per semifinali e finale, ma sul tema si è poi pronunciata anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, attraverso il suo profilo Twitter: "Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo successo dell’apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali".

Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo successo dell’apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali. #RomaEuro2020 #EURO2020 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) June 21, 2021

"La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite": questo l'annuncio della Uefa, che in una nota spiega come al momento non siano previsti cambi di programma per la finale e le semifinali.

(uefa.com)