Coronavirus: positivo Perisic. Negativo il resto del gruppo squadra della Croazia

Tegola per la Croazia, che perde uno degli uomini più decisivi della squadra in questa prima fase di Euro 2020: si tratta di Ivan Perisic, risultato positivo al Coronavirus. A darne comunicazione è proprio la federazione croata con una nota ufficiale:

"Durante la serata, la Federcalcio croata ha ricevuto i risultati dei regolari test per il virus SARS-CoV-2, che hanno dato come esito che il membro della nazionale Ivan Perišic è ora positivo al Coronavirus. Il servizio medico della nazionale ha isolato Ivan dagli altri componenti della nazionale e ha immediatamente informato dettagliatamente della situazione il servizio epidemiologico competente, con evidenza del rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del Coronavirus. Perišic trascorrerà 10 giorni in autoisolamento e in quel periodo non disputerà le partite della nazionale croata. Tutti gli altri membri della squadra nazionale, membri dello staff e delegazioni sono negativi. La nazionale ha un volo da Pola a Copenaghen alle 10:35, dove giocherà la partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Spagna lunedì 28 giugno".

(hns-cff.hr)

