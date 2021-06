Cgil: "Contrari alla scelta della Roma di applicare il contratto terziario"

Contrari alla scelta della società As Roma di uscire dall'attuale contratto collettivo e disdire il contratto integrativo. «Con una comunicazione del 29 maggio 2021 la società sportiva As Roma ci ha comunicato che con decorrenza 1 luglio 2021 applicherà al proprio personale il Ccnl del terziario abbandonando quello dello degli impianti e delle attività sportive inoltre a far data dal 1°gennaio 2022 cesserà l'applicazione del contratto integrativo aziendale». È quanto dichiarano, in una nota, Carlo Podda segretario generale Slc Cgil Roma e Lazio e Fabrizio Micarelli segretario Regionale Slc Cgil Roma e Lazio.

«La scelta che si appresta ad agire As Roma - continuano i sindacalisti - è ancora più incomprensibile, se si considera che abbandona un contratto di gran lunga punto di riferimento delle più grandi società di calcio professionistiche, con le quali l'As Roma ama confrontarsi e mentre è ancora aperto il confronto con la Lega A per addivenire ad un contratto di tutto il settore professionistico di cui la As Roma fin qui è sempre stata tra i maggiori sostenitori. A circa un anno dall'insediamento della nuova proprietà Friedkin sembra essere molto lontani per un nuovo progetto di rinascita - continua la nota - per ottenere risultati , bisogna dare fiducia e valorizzare tutto l'ambiente nessuno escluso, a partire dai propri dipendenti. Ma se questi sono i presupposti non ci siamo, invitiamo quindi la Società a tornare indietro da questa scelta immotivata e incomprensibile», concludono i sindacalisti.