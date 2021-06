La Roma Calcio a 5 chiude alla grande la stagione regalandosi la Coppa Lazio per la categoria Under 17 Élite. Ieri pomeriggio, sul parquet del Palaolgiata, hanno sconfitto in finale la Roma 3Z, con un emozionante 4-3. I gol romanisti portano la firma di Gabriele Ficara, autore di una tripletta oltre che di Giuseppe Lavrendi.

Per la RomaC5 è la prima vittoria in questa manifestazione giovanile che raccoglie le migliori squadre a livello regionale.