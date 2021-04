Zaniolo da giovedì con la Roma Primavera: una settimana di allenamenti senza contrasti, poi sedute complete

Prosegue il programma di recupero di Nicolò Zaniolo dall'infortunio al ginocchio sinistro subìto lo scorso settembre con la maglia dell'Italia. Il 22 giallorosso da giovedì si allenerà con la Roma Primavera, come fa sapere su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi: una settimana di sedute senza contrasti, a seguire allenamenti completi e forse la possibilità di vederlo in campo nel derby Primavera in programma il 24 aprile.

