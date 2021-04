VIDEO - Guarin shock: l'ex Inter ricoperto di sangue arrestato dopo un episodio di violenza domestica

Bruttissimo episodio di violenza quello di cui si è reso protagonista Fredy Guarin, ex centrocampista di Porto e Inter oggi in forza al Millonarios, squadra che milita nel massimo campionato colombiano. Secondo quanto riportano le cronache locali il giocatore sarebbe stato arrestato perché coinvolto in una violenta rissa familiare nella sua casa di Medellin - la lite sarebbe andata in scena tra il calciatore e i suoi genitori -, come testimoniano le immagini che stanno già facendo il giro del web: sequenze piuttosto forti, con Guarin visibilmente alterato e ricoperto di sangue.

Tristissimo l'epilogo della vicenda, con il centrocampista difficilmente contenibile nonostante ad occuparsi di lui fossero presenti diversi tra agenti e operatori sanitari.

