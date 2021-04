Verona, Juric sulla SuperLega: "Il calcio non è l'NBA, così si va verso il business"

Alla viglia della sfida di campionato tra il suo Hellas Verona e la Fiorentina, e dopo le smentite ufficiali sulla decisione di intraprendere azioni legali contro Milan, Juventus e Inter per la questione SuperLega, parla in conferenza stampa Milan Juric, sollecitato ovviamente anche sul tema di giornata. Queste le sue parole:

"E' veramente un discorso ampio. Secondo me il calcio è un'altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più profonda e radicata. Non è come l'NBA, qui parliamo di cultura, di amore e passione. Così va verso il business, puntando verso tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata. Sarebbe un peccato. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare"