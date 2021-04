SuperLega, Voeller: "E' un crimine contro il calcio, vergognoso"

Continua a scatenare il dibattito il tema SuperLega, su cui si è espresso anche Rudi Voeller, dirigente del Bayer Leverkusen. Queste le sue dichiarazioni: "La definisco un crimine contro il calcio questa Super League. Una società che chiude è un crimine contro il calcio. Per un club in cui i tifosi cantano 'Non camminerai mai da solo' (Liverpool, ndr), è vergognoso. Il fatto che Bayern Monaco e Borussia Dortmund non partecipino alla creazione di questa competizione significa che hanno spine dorsali".

(bild.de)

