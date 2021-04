SuperLega, ufficiale: il Manchester City si ritira dalla competizione. Ceferin: "Felice di riaccoglierli nella nostra famiglia. Ci vuole coraggio per ammettere un errore"

Prima pedina ufficialmente persa dai 12 soci fondatori della SuperLega, che a questo punto diventano 11: il Manchester City ha infatti annunciato di aver avviato la procedura per ritirarsi dal progetto. La notizia è stata diffusa proprio dal club di Manchester attraverso i propri canali ufficiali.

Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin commenta il ritiro del City dalla SuperLega: "Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato una grande intelligenza nell'ascoltare le molte voci, in particolare i loro tifosi .Ci vuole coraggio per ammettere un errore, ma non ho mai dubitato che avessero la capacità e il buon senso di prendere quella decisione. Il City è una vera risorsa per il calcio e sono felice di lavorare con loro per un futuro migliore per il calcio europeo".

