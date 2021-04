SuperLega, Raggi: "Limiterebbe le squadre romane, sono contraria". Pallotta ironizza: "L'ha detto davvero?"

È importante salvaguardare i valori dell'inclusione che il calcio da sempre promuove. Inoltre, non trovo corretto che poche società monopolizzino l'intera scena calcistica penalizzando così l'impegno economico che le altre società compiono attraverso investimenti che devono essere tutelati e valorizzati. Vanno garantiti anche gli interessi di chi sta investendo nei nostri territori".

Subito pronto ad ironizzare l'ex presidente della Roma James Pallotta, che incalzato da un utente Twitter sull'argomento ha scherzato così: "L'ha detto davvero?"

???did she really just say that?



— Jim Pallotta (@jimpallotta13) April 19, 2021