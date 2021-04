Superlega, l'UTR: "Totale apprezzamento per la posizione espressa dall'As Roma"

Anche il Comitato Esecutivo dell'Unione Tifosi Romanisti, tramite un comunicato, ha voluto esprimere il proprio parere sulla Superlega, schierandosi totalmente con la posizione mantenuta dal club giallorosso:

"L’Unione Tifosi Romanisti esprime il suo totale apprezzamento alla posizione espressa dalla A.S. ROMA con il comunicato ufficiale emanato sul recente annuncio di una “super league” divisiva, condividendone infatti i contenuti che giustamente evidenziano : il contrasto tra una competizione riservata a poche squadre e “lo spirito del gioco”;

la “centralità dei tifosi e di un calcio accessibile a tutti”; la continuazione dell’impegno della Società a continuare a “far crescere il gioco del calcio in Italia e nel mondo”.

L’Unione Tifosi Romanisti, a nome delle migliaia di tifosi rappresentati dichiara pertanto la sua netta contrarietà ad una ipotesi egoistica ,dettata dallo strapotere economico di taluni clubs, che fa venire meno i valori educativi dello sport come merito , sana competizione, solidarietà e che non tiene conto che lo sport del calcio è funzione sociale e soprattutto tradizione, passione, amore verso la maglia della propria squadra.

I tifosi hanno sentimenti sviluppati nel tempo e alimentati dal confronto quotidiano che non possono essere mortificati da preordinate competizioni acquisite per meriti passati e non maturati dal confronto quotidiano."