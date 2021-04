Superlega: l'Hellas Verona smentisce azioni contro Juve, Milan e Inter

Nella giornata di oggi era rimbalzata l'indiscrezione secondo cui Hellas Verona, Atalanta e Cagliari avrebbero chiesto l'esclusione dal campionato di Juve, Milan e Inter: i club che prenderanno parte alla Superlega. In realtà, però, attraverso un comunicato, l'Hellas ha smentito questa notizia: "Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e - contestualmente - di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito."

(hellasverona.it)

