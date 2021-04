Superlega, Gravina esclude sanzioni: «Non si può punire un'idea». Dall'Uefa: «Ci saranno conseguenze»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a margine di una conferenza stampa per i prossimi Europei, delle eventuali sanzioni per Juventus, Inter e Milan per aver aderito alla nascita della Superlega. Queste le sue parole: “Non si può sanzionare un’idea. Ad oggi c’e’ un’idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia”.

Il fallito tentativo di creare una Superlega europea avrà «conseguenze» per i 12 club dietro il progetto. La minaccia arriva da Karl-Erik Nilsson, presidente della Federcalcio svedese, nonché uno dei vicepresidenti della Uefa, che venerdì riunisce il proprio Comitato Esecutivo. «Dovremo discutere le possibili conseguenze» nella riunione di venerdì, ha detto il dirigente. «Ma ci saranno comunque conseguenze, soprattutto su questioni di fiducia e sulla loro credibilità in futuro», ha detto Nilsson.

(fotballskanalen.se)