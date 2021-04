Superlega, Carnevali (ad Sassuolo): «Presi in giro, così uccidono la Serie A»

RADIO UNO - «Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro». Così ai microfoni di Radio Anch'io sport Giovanni Carnevali ad del Sassuolo commenta la nascita della Superlega, alla quale prenderanno parte come club fondatori anche Juve, Milan ed Inter.: «era un'iniziativa che covavano da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Oggi abbiamo una riunione in Lega e speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per Superlega. Fare calcio oggi è molto difficile, le squadre più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia, a volte essere troppo avidi è una brutta storia».