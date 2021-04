Ancora uno stop muscolare per la Roma. Ieri, contro l'Ajax, è toccato a Leonardo Spinazzola, costretto ad abbandonare il campo dopo mezz'ora per un fastidio al flessore sinistro. Domani si sottoporrà agli esami medici, ma l'obiettivo è quella di riaverlo a disposizione subito dopo la seconda partita contro l’Ajax, sperando di contenere il periodo di sosta forzata a una decina di giorni. La certezza sui tempi di recupero in ogni caso si avrà solo domani.

(Sky Sport)