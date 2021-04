Pazza idea da parte di Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria, infatti, in vista della prossima stagione, per la panchina avrebbe sondato anche Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi anche in orbita Roma. Come scrive il sito di mercato, però, entrambi i tecnici avrebbero declinato la proposta.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE