VIDEO - Roma Cares: Zaniolo in visita agli abbonati Under 10 e alle realtà più bisognose

In occasione delle festività pasquali, Nicolò Zaniolo, in un'iniziativa organizzata da Roma Cares, ha fatto visita agli abbonato Under 10 della Roma, e alla realtà più bisognose della città, consegnando loro doni e uova di Pasqua. Il talento giallorosso è stata accompagnato dalla storica mascotte Romolo e dall’attore e cantautore Andrea Rivera.