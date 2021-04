VIDEO - Roma Cares: al via il progetto 'È nato un romanista'

In occasione del 2774° Natale di Roma, il club giallorosso, insieme a Roma Cares, ha dato il via al progetto "È nato un romanista". Questo quanto si legge sul sito del club:

"È attivo su asroma.com il form attraverso il quale i genitori avranno la possibilità di inserire i propri dati e quelli delle bimbe e dei bimbi nati a partire dal 21 aprile 2021. Il sistema genererà così un diploma/attestato di nascita, che sarà loro inviato via email. Il documento sarà declinato al maschile o al femminile, a seconda del sesso della nuova stella arrivata ad arricchire il firmamento giallorosso. Una volta compilato il modulo da parte dei genitori, ai piccoli sarà riservata una sciarpa della Roma, per avvolgere simbolicamente i nuovi lupacchiotti e per dare loro il benvenuto nel tifo giallorosso. E soprattutto, per celebrare l'inizio di un viaggio all'insegna dei nostri colori. Un viaggio romanista, che durerà per tutta la vita. attraverso il quale i genitori avranno la possibilità di inserire i propri dati e quelli delle bimbe e dei bimbi nati a partire dal 21 aprile 2021. Il sistema genererà così un diploma/attestato di nascita, che sarà loro inviato via email.

