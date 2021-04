Pallotta: continua l'interesse per il Newcastle. Ma i Magpies puntano ad altre offerte per la cessione

James Pallotta continua a guardare al calcio come fonte d'investimento. Chiusa l'esperienza alla Roma la scorsa estate con la cessione ai Friedkin, ora l'ex presidente giallorosso potrebbe finire in Premier League come si vocifera da tempo. O almeno questa sarebbe la sua intenzione, con le mire sul Newcastle. Ma il proprietario Mike Ashley non pare intenzionato a cederla all'imprenditore di Boston, preferendo soluzioni come i fondi dall'Arabia Saudita oppure PCP Capital Partners e Reuben Brothers.

