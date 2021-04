Liverpool: insulti razzisti sui social ad Alexander-Arnold, Keita e Mané. Il club: "Inaccettabile" (FOTO)

Insulti razzisti sui social nei confronti dei giocatori del Liverpool Trent Alexander-Arnold, Naby Keita e Sadio Mané dopo la sconfitta di ieri in Champions League contro il Real Madrid. Il club inglese ha preso posizione con un comunicato: "Ancora una volta siamo costretti a trattare il tema degli abusi razziali in seguito a una partita di calcio. Tutto questo è assolutamente inaccettabile e dobbiamo porre fine. Il Liverpool condanna tutte le forme di discriminazione e continua a lavorare in sinergia con i propri partner per portare avanti l'iniziativa 'Red Together', campagna contro il razzismo".

"Come club, offriremo ai nostri giocatori tutto il supporto di cui avranno bisogno. Collaboreremo inoltre con le autorità competenti per identificare e, se possibile, perseguire i responsabili. Sappiamo che ciò non sarà sufficiente fino a quando le piattaforme social e chi le governa non adotteranno le misure preventive più severe possibili. Non si può permettere che la situazione attuale persista e spetta a tutti noi assicurarci che non sia così", conclude la nota.