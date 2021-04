Liga, Tebas: "Tra 10% e 25% di pubblico negli stadi per il finale di stagione"

«Credo che avremo tra un 10 e un 25% di pubblico negli stadi per il finale della Liga. Secondo i dati che stanno emergendo dopo Pasqua, penso che ci sia la possibilità di un ritorno del pubblico». È quanto afferma il presidente della Liga, Javier Tebas, a margine di un accordo tra Liga e Banco Santander, riguardo a un graduale ritorno del pubblico sugli spalti per il finale di stagione in accordo con l'Alto Consiglio dello Sport e il Ministero della Sanità.