La Roma C5 si impone 4-3 con il Ciampino ed è matematicamente ai playoff

La Roma C5 batte il Ciampino Anni Nuovi e vola ai playoff. I giallorossi, partiti con l'obiettivo salvezza, festeggiano lo storico traguardo con una giornata di anticipo rispetto al termine della regular season. Il pass per giocarsi la possibile promozione in Serie A, arriva dopo una partita intensa e sofferta, con il gol del definitivo 4-3 arrivato ad un secondo dal fischio finale.

Non poteva esserci battesimo migliore per la nuova maglia che segna una partnership importante con il main sponsor Keropetrol che ha deciso di legare il suo marchio a quello della società fondata nel 1983 dalla famiglia Viola.

Pensare che la gara non era partita nel migliore dei modi con il doppio vantaggio del Ciampino Anni Nuovi maturato dopo dodici minuti. La Roma C5, nonostante le diverse assenze, non ha mai accusato il contraccolpo psicologico e grazie al suo capitano, Batata, riesce ad accorciare le distanze poco prima della fine del primo tempo. Ad inizio ripresa arriva subito il pari di Caique Silva ma nel momento migliore dei padroni di casa, il Ciampino Anni Nuovi torna di nuovo in vantaggio. Sembra tutto finito ma la Roma riesce subito pareggiare con Batata ma a. 3’40” dalla fine della gara l’arbitro espelle Santos per simulazione (doppia ammonizione).

La Roma C5 si ritrova in inferiorità numerica per due minuti effettivi riuscendo però a non subire gol. Ma quando mancano ormai pochi secondi al termine della gara arriva il sesto fallo del Ciampino: dal dischetto del tiro libero Caique Da Silva non fallisce e mette in rete il gol del 4-3 al 19’58”. Esplode la gioia giallorossa, la Roma C5 è matematicamente ai playoff.

Il risultato dell’ultima giornata di campionato, in casa dell’Active Network, Sabato 24 Aprile, determinerà la posizione in classifica finale della Roma C5 andando così a delineare il quadro della post season.