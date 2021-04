Kreek, responsabile settore giovanile dell'Ajax: "C'è ancora la possibilità di ribaltare il risultato dell'andata. Ad Amsterdam l'Ajax ha dominato"

RETE SPORT - Michel Kreek, ex calciatore dell'Ajax, vice di De Boer all'Inter e attualmente responsabile del settore giovanile degli olandesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica. Queste le sue parole: "Penso che l'Ajax abbia ancora possibilità di ribaltare il risultato dell'andata. Ad Amsterdam l'Ajax ha creato tante palle gol, ci sono stati episodi negativi ed errori del portiere, abbiamo perso ma penso possiamo recuperare. La Roma è una squadra che vuole giocare a calcio, che vuole il possesso ma penso che all'andata la gara sia stata dominata dall'Ajax. I giallorossi hanno cercato di giocare di rimessa. Certamente una sfida bella da vedere per il pubblico".

Sul lavoro nel settore giovanile...

Sempre difficile individuare in anticipo potenziali campioni. In prima squadra sono arrivati quest'anno ragazzi come Timber, Rensch, che giocano con grande autorevolezza. C'è Gravenberch che sta facendo alla grande. Penso che un talento importante sia Brobbey, che dimostra ogni volta che entra di esser capace di segnare. All'andata contro la Roma ha avuto un paio di grandi occasioni, penso che questa sera possa risolvere la partita. Penso che anche in Italia ci siano grandi talenti, un paio d'anni fa sono stato a Torino e si parlava delle seconde squadre, penso che per i talenti delle giovanili poter giocare nelle seconde squadre sia un vantaggio. Ci vuole continuità per arrivare in prima squadra.

Su Rick Karsdorp...

E' un talento importante, con grandi qualità fisiche, penso abbia ancora tanti margini di miglioramento e con la Roma può diventare un calciatore di livello.