Inghilterra, tornano i tifosi allo stadio: 8000 posti a Wembley per la finale di Coppa di Lega tra City e Tottenham

Se ne era già parlato nel corso delle ultime settimane, ora è ufficiale: in Inghilterra tornano a riaprire gli stadi al pubblico. Nello specifico la prima occasione con il pubblico sugli spalti sarà la finale di Carabao Cup. A contendersi la Coppa di Lega inglese ci saranno Manchester City e Tottenham, la partita è in programma il prossimo 25 aprile a Wembley.

La EFL (la Lega Calcio inglese, organizzatrice del torneo) ha annunciato che sarà consentito l'accesso a 8000 spettatori. Nel comunicato diramato in mattinata si apprende che l’incontro è stato confermato come evento-test ufficiale nell’ambito del Government’s Events Research Programme, finalizzato a raccogliere e confrontare dati in modo da individuare le migliori pratiche per ridurre il rischio di trasmissione del virus in eventi di questa portata. Un segnale di progressivo ritorno alla normalità dopo le chiusure imposte dall'epidemia di Coronavirus.

(efl.com)

