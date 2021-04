Gravina: "Nessun focolaio nella Nazionale Italiana"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel Consiglio Federale di oggi affrontando anche l'argomento relativo al focolaio che si è scatenato tra i giocatori, lo staff e i dirigenti della Nazionale dopo le ultime partite dell'Italia valide per le qualificazione ai Mondiali 2022: "Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”.