Golf: Friedkin in soccorso del PGA Tour, il suo club negli Usa ospiterà una gara

Non solo calcio e cinema: anche il golf è una delle passioni di Dan Friedkin. Al punto che il presidente della Roma ospiterà nel suo club negli Usa una delle gare del PGA Tour.

La più importante organizzazione di golf al mondo infatti è alle prese con le cancellazioni di alcuni appuntamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. I vertici del PGA Tour hanno annunciato nei giorni scorsi di aver trovato una nuova location in seguito all'annullamento del Canadian Open. Si tratta del Congaree Golf Club di Ridgeland, in South Carolina, di proprietà proprio di Dan Friedkin, che lo fondò nel 2017 insieme a Bob McNair, ex proprietario della squadra di football degli Houston Texans.

Il nuovo open si svolgerà dal 10 al 13 giugno. Saranno 156 i giocatori impegnati e sono previsti anche un numero limitato di spettatori. Il Friedkin Group inoltre si occuperà anche della logistica e la preparazione dell'evento, a supporto dell'organizzazione del PGA Tour.

(pgatour.com)

