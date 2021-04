Europei, D'Amato (ass. Sanità Regione Lazio): "Con le dovute cautele si può pensare al pubblico in Italia-Turchia"

RAI RADIO UNO - «Con le dovute cautele e prudenze, con il sistema un biglietto un tampone e il distanziamento, si può pensare di attivare la manifestazione in sicurezza. Ma su questo si dovrà esprimere il Cts e il Governo». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1, interpellato sulla possibilità di far disputare con il pubblico allo stadio la partita degli Europei di calcio Italia-Turchia in programma l'11 giugno a Roma. «Si può attuare la stessa modalità che c'è sui voli Roma-New York con un tampone prima della partenza» ha detto D'Amato.