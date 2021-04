Emanuelson: «Alla Roma il periodo più difficile della mia carriera, spero vinca l'Ajax»

NHNIEWS.NL - Alla Roma non lasciò un bel ricordo e a quanto pare il sentimento è reciproco. Torna a parlare Urby Emanuelson, ex centrocampista giallorosso e ora all'Utrecht. Nella capitale arrivo nell'estate 2014 a parametro zero, ci restò solo sei mesi dei quali non conserva bei ricordi: “Non ho un buon feeling con la Roma - le sue parole - . E’ stato un periodo spiacevole, credo il più difficile di tutta la mia carriera. Sono stato prelevato dal Milan con tanto clamore, ma notai subito che nel club c’era molta confusione: nell’ultimo giorno di calciomercato erano stati presi all’improvviso quattro o cinque giocatori”.

Emanuelson per la partita di domani farà il tifo per l'Ajax: "Da ragazzo cresciuto nel club, ho una ovvia preferenza per l’Ajax. È un sentimento che non andrà mai via. Mi sento un tifoso, spero che l’Ajax concluda la partita con una vittoria. Hanno ottenuto buoni risultati in Europa negli ultimi anni, penso che sia l’orgoglio del calcio olandese."

VAI ALLA NEWS ORIGINALE