Dzeko: contro il Sassuolo raggiunte 250 presenze con la Roma in tutte le competizioni (FOTO)

Subentrato nel finale contro il Sassuolo, gara terminata 2-2, Edin Dzeko ha raggiunto quota 250 presenze con la maglia della Roma in tutte le competizioni, impreziosite da 116 gol e 52 assist.

L'attaccante bosniaco, arrivato nella capitale nell'estate del 2015, è il terzo marcatore di sempre della storia giallorossa dietro a Francesco Totti e Roberto Pruzzo.

?2⃣5⃣0⃣?

@EdDzeko made his 250th appearance for the club at the weekend! ? #ASRoma pic.twitter.com/ox1uTcAJ5O

